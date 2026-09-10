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Pixel party ! Pokémon

Dragon d'or, Pokémon company The

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Une aventure créative pleine de couleurs où les Pokémon prennent vie, pixel après pixel, dans un tourbillon de jeux et d'imagination ! Pensé comme un titre d'activités ludique et moderne, ce livre-jeu invite les enfants à redécouvrir les Pokémon à travers un univers pixelisé aussi fun que stimulant. Coloriages pixélisés, labyrinthes, jeux d'observation et minichallenges créatifs forment un parcours varié, accessible et progressif, parfait pour s'entraîner à devenir le plus logique et créatif des Dresseurs de Pokémon ! 64 pages illustrées pour offrir un moment de jeu dynamique, intuitif et immersif, dans un format souple et facile à emporter ! Un livrejeu idéal pour les jeunes fans. A découvrir également : les livres de coloriages pixels Pokémon - Mes défis pixel arts, Pokémon - Mes pixel arts en folie et le livre d'activités pixel à emporter partout, Pokémon - Mes pixels de poche

Par Dragon d'or, Pokémon company The
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Dragon d'or, Pokémon company The

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Livres-jeux

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Pixel party ! Pokémon

Dragon d'or, Pokémon company The

Paru le 10/09/2026

64 pages

Les Livres du Dragon d'Or

7,95 €

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Scannez le code barre 9782821219786
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