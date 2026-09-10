Pixel party ! Pokémon

Une aventure créative pleine de couleurs où les Pokémon prennent vie, pixel après pixel, dans un tourbillon de jeux et d'imagination ! Pensé comme un titre d'activités ludique et moderne, ce livre-jeu invite les enfants à redécouvrir les Pokémon à travers un univers pixelisé aussi fun que stimulant. Coloriages pixélisés, labyrinthes, jeux d'observation et minichallenges créatifs forment un parcours varié, accessible et progressif, parfait pour s'entraîner à devenir le plus logique et créatif des Dresseurs de Pokémon ! 64 pages illustrées pour offrir un moment de jeu dynamique, intuitif et immersif, dans un format souple et facile à emporter ! Un livrejeu idéal pour les jeunes fans. A découvrir également : les livres de coloriages pixels Pokémon - Mes défis pixel arts, Pokémon - Mes pixel arts en folie et le livre d'activités pixel à emporter partout, Pokémon - Mes pixels de poche