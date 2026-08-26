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#Roman jeunesse

Le reliquaire d'argent

Evelyne Brisou-Pellen, Violette Nouvel

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A douze ans, Ysée ignore tout de ses origines, mais elle est heureuse chez sa nourrice, dont les cinq fils sont comme ses frères. Or, voilà qu'en cette année 1453, des religieuses qui ont autorité sur elle exigent qu'elle épouse le maire de Chätillon-sur-Seine, un homme de plus de quarante ans ! Comment se tirer de ce guêpier ? Peut-être en obtenant l'aide du duc de Bourgogne, Philippe le Bon... Hélas, l'affaire est beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'imagine...

Par Evelyne Brisou-Pellen, Violette Nouvel
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Evelyne Brisou-Pellen, Violette Nouvel

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard - Je bouquine

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Le reliquaire d'argent

Evelyne Brisou-Pellen, Violette Nouvel

Paru le 26/08/2026

400 pages

Bayard jeunesse

8,30 €

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