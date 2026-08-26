Le reliquaire d'argent

A douze ans, Ysée ignore tout de ses origines, mais elle est heureuse chez sa nourrice, dont les cinq fils sont comme ses frères. Or, voilà qu'en cette année 1453, des religieuses qui ont autorité sur elle exigent qu'elle épouse le maire de Chätillon-sur-Seine, un homme de plus de quarante ans ! Comment se tirer de ce guêpier ? Peut-être en obtenant l'aide du duc de Bourgogne, Philippe le Bon... Hélas, l'affaire est beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'imagine...