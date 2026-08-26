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La colère d'Anima

Romain Ronzeau, Thierry Gaudin

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Anima, Sol et ses grands-parents, Leïla et Alex, ont enfin atteint la Cité et vont tenter d'utiliser le pouvoir des adolescents pour renverser Hector Dunne. Mais ce dernier leur tend un piège et contre-attaque en déchaînant ses forces armées. La confrontation d'Anima avec son père va raviver les blessures du passé... et pourrait bien tout faire basculer. Ce troisième et dernier album des Enfants de l'Arbre offre un final riche en action, en émotion... et en révélations. La conclusion d'une trilogie spectaculaire Dans ce troisième et dernier album des Enfants de l'arbre, Thierry Gaudin et Romain Ronzeau offrent un final explosif riche en action, en émotions... et en révélations ! Les héros des Espions de famille ! On retrouve avec plaisir une fois encore les célèbres héros des Espions de famille. Ils nous font découvrir 50 ans plus tard un nouveau monde porteur d'espoir qui a su faire face à la crise climatique en prônant le respect du vivant et la solidarité.

Par Romain Ronzeau, Thierry Gaudin
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Romain Ronzeau, Thierry Gaudin

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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La colère d'Anima

Romain Ronzeau, Thierry Gaudin

Paru le 26/08/2026

72 pages

Bayard jeunesse

13,90 €

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