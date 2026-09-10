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Le grand livre des rêves

Philippe Chavanne

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Un ouvrage de référence pour explorer l'univers fascinant des rêves, entre mystère, science et symbolique. Une approche complète : de la compréhension des mécanismes du sommeil à l'interprétation des rêves. Un contenu riche et structuré : typologies de rêves, rêves lucides, prémonitoires, et leurs significations. Une exploration des symboles qui est la partie centrale du livre, pour décrypter les images et messages du rêve. Un livre qui accompagne le lecteur dans son cheminement personnel et introspectif et qui est une invitation à voir ses rêves comme une ressource et un outil de connaissance de soi. Philippe Chavanne est un auteur et vulgarisateur reconnu pour sa capacité à rendre accessibles des sujets variés, allant des sciences à la santé, en passant par la nature et le bien-être. Il propose une approche pédagogique et rigoureuse qui s'adresse aussi bien aux curieux qu'aux lecteurs en quête de connaissances fiables. Il réside en Crète, Grèce.

Par Philippe Chavanne
Chez Editions Artémis

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Auteur

Philippe Chavanne

Editeur

Editions Artémis

Genre

Rêves

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Le grand livre des rêves

Philippe Chavanne

Paru le 10/09/2026

319 pages

Editions Artémis

24,90 €

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Scannez le code barre 9782816025033
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