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Le horla

Maupassant guy/emery sophie/sc De

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Dossier pédagogique de Sophie Emery. Découvrez Le Horla, l'un des récits fantastiques les plus troublants de Maupassant, A travers le journal d'un narrateur qui sombre peu à peu dans l'angoisse, le texte retrace l'apparition d'une présence invisible qui semble envahir son esprit et sa maison, Hallucination, maladie ou être surnaturel ? Rien n'est certain, et le doute s'insinue à chaque page. En jouant sur l'ambiguïté entre réalité et folie, Maupassant interroge la peur de l'invisible, la fragilité de la raison et les mécanismes du fantastique. Groupement de textes : Ces cauchemars qui nous hantent.

Par Maupassant guy/emery sophie/sc De
Chez Belin

|

Auteur

Maupassant guy/emery sophie/sc De

Editeur

Belin

Genre

Petits classiques

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Le horla

Maupassant guy/emery sophie/sc De

Paru le 23/09/2026

112 pages

Belin

3,10 €

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Scannez le code barre 9791035844653
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