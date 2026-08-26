Dossier pédagogique de Sophie Emery. Découvrez Le Horla, l'un des récits fantastiques les plus troublants de Maupassant, A travers le journal d'un narrateur qui sombre peu à peu dans l'angoisse, le texte retrace l'apparition d'une présence invisible qui semble envahir son esprit et sa maison, Hallucination, maladie ou être surnaturel ? Rien n'est certain, et le doute s'insinue à chaque page. En jouant sur l'ambiguïté entre réalité et folie, Maupassant interroge la peur de l'invisible, la fragilité de la raison et les mécanismes du fantastique. Groupement de textes : Ces cauchemars qui nous hantent.