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#Roman jeunesse

Histoires de vêtements étonnants

Evelyne Ferron, Jordanne Maynard

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Le matin, l'une des premières choses que tu fais est de choisir tes vêtements ! Mais savais tu que le pantalon que tu portes aujourd'hui a été créé dans l'Antiquité ? Que les bottes d'hiver existaient déjà au Moyen Age, grâce aux peuples autochtones ? Ou qu'à l'origine, les collants étaient réservés aux hommes ? Depuis la préhistoire, l'être humain crée des habits pourtoutes sortes de besoins et d'envies, selon différentes techniques d'assemblage et de tissage. Que ce soit pour se protéger du climat, pour faire du sport, pour aller à une fête ou pour exprimer sa personnalité et son originalité, chaque vêtement a une utilité. Kimono, pagne, suspensoir, maillot de bain ou encore casquette, tous ces morceaux racontent les traditions de plusieurs civilisations et cachent bien des secrets ! A travers les pages de ce livre, découvre les origines de vêtements d'hier et d'aujourd'hui, du plus pratique au plus étonnant ! La collection d'albums documentaires Civilisations remonte le temps pour explorer l'histoire du monde à travers des thèmes originaux et des faits scientifiques surprenants et amusants !

Par Evelyne Ferron, Jordanne Maynard
Chez Fides (Editions)

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Auteur

Evelyne Ferron, Jordanne Maynard

Editeur

Fides (Editions)

Genre

Généralités

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Histoires de vêtements étonnants

Evelyne Ferron, Jordanne Maynard

Paru le 10/09/2026

48 pages

Fides (Editions)

21,00 €

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Scannez le code barre 9782762147513
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