Depuis la mort de son mari, Hector, tué par Achille lors de la guerre de Troie, la belle Andromaque est prisonnière de Pyrrhus, roi d'Epire et vainqueur du conflit. Fou amoureux d'elle, et alors qu'il doit épouser Hermione, fille de Ménélas, roi de Sparte, Pyrrhus tente l'impossible pour la séduire. Déchirée entre le désir de rester fidèle à son défunt mari et l'espoir de protéger leur fils Astyanax, Andromaque se résout à accepter la demande en mariage de son geôlier. Hermione, furieuse, fomente dans l'ombre sa vengeance... Dossier pédagogique 4e - Dire l'amour 2de - La tragédie et la comédie au XVII ? siècle : le classicisme.