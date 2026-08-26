Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Andromaque

Jean/meunier benoit/gelle aure Racine, Racine

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis la mort de son mari, Hector, tué par Achille lors de la guerre de Troie, la belle Andromaque est prisonnière de Pyrrhus, roi d'Epire et vainqueur du conflit. Fou amoureux d'elle, et alors qu'il doit épouser Hermione, fille de Ménélas, roi de Sparte, Pyrrhus tente l'impossible pour la séduire. Déchirée entre le désir de rester fidèle à son défunt mari et l'espoir de protéger leur fils Astyanax, Andromaque se résout à accepter la demande en mariage de son geôlier. Hermione, furieuse, fomente dans l'ombre sa vengeance... Dossier pédagogique 4e - Dire l'amour 2de - La tragédie et la comédie au XVII ? siècle : le classicisme.

Par Jean/meunier benoit/gelle aure Racine, Racine
Chez Belin

|

Auteur

Jean/meunier benoit/gelle aure Racine, Racine

Editeur

Belin

Genre

Lycée

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Andromaque par Jean/meunier benoit/gelle aure Racine, Racine

Commenter ce livre

 

Andromaque

Jean/meunier benoit/gelle aure Racine, Racine

Paru le 26/08/2026

164 pages

Belin

3,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035844622
9791035844622
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.