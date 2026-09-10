Chimie et habitat

L'habitat est au coeur des enjeux contemporains : transition écologique, crise énergétique, évolution des modes de vie et besoins sociétaux. Face à ces défis majeurs, la chimie joue un rôle clé en proposant des solutions innovantes pour construire, rénover et habiter autrement. De la conception des matériaux durables à la décarbonation des processus de construction, en passant par l'optimisation énergétique et l'intégration des nouvelles technologies, cet ouvrage offre une vision complète des contributions de la chimie à l'habitat du futur. Il aborde des thèmes aussi variés que : les matériaux intelligents (vitrages, adhésifs, béton recyclé, bois de construction), les procédés de construction innovants (impression 3D, terre crue, isolation performante), les défis environnementaux (recyclage, économie circulaire, réduction de l'empreinte carbone) ou les enjeux sociétaux (accessibilité, bien-être, urbanisme inclusif). A travers des exemples concrets et des retours d'expérience, les auteurs montrent comment la chimie permet de concilier performance, durabilité et qualité de vie.