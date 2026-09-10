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Anne de Guigné

Madeleine Basset

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A l'âge de 3 ans, la jeune Anne a un caractère bien trempé. Jalousie, gourmandise, désobéissance, orgueil, colère et vanité : son portrait n'est assurément pas celui d'une sainte ! Pourtant, c'est aussi une enfant sensible, qui sera très affectée par la mort de son papa. "Si tu veux me consoler, il faut être bonne ! " lui dit alors sa maman. Ces mots bouleversent la petite Anne. A partir de ce moment, sa vie d'enfant est tissée de petits sacrifices, comme autant de cadeaux à Jésus. Une seule chose importe désormais pour elle : "Pourvu que le Petit Jésus soit content ! " Elle devient douce et obéissante, source d'inspiration et de réconfort pour tout son entourage. Jusqu'à sa mort, à l'âge de "onze ans moins le quart" , Anne a tout offert à Dieu, et son exemple d'une sainteté vécue au sein de la vie familiale ordinaire touche encore beaucoup d'enfants aujourd'hui. Ce témoignage de première main vient de son institutrice qu'Anne surnommait "Demoise" .

Par Madeleine Basset
Chez Pierre Téqui (Editions)

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Auteur

Madeleine Basset

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Eveil de la foi

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Anne de Guigné

Madeleine Basset

Paru le 10/09/2026

122 pages

Pierre Téqui (Editions)

12,00 €

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