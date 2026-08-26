Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Falling Like Stars

Emma Scott

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elle est toujours restée dans l'ombre. Il veut la voir briller. Rowan a toujours préféré rester en retrait. Dans son travail, côtoyer des célébrités est une routine. Les flashs des paparazzis, les tapis rouges ? Très peu pour elle. Ses blessures, bien trop profondes, n'ont rien à faire sous les projecteurs. Alors pourquoi Zachary Butler, acteur adulé et magnétique, a-t-il braqué son regard sur elle ? Son charme envoûtant et son sourire étincelant la perturbent bien plus qu'elle ne veut l'admettre. Quand il lui parle, la frôle... sa carapace se fissure. Pourtant, elle doit résister à l'envie irrépressible de l'approcher. Rowan n'est pas prête à faire tomber les masques. Pas même lorsqu'elle croit deviner, derrière l'assurance de Zachary, une fêlure qui ressemble dangereusement à la sienne. Tropes : #foundfamily ; #grumpyxsunshine ; #goldenretrieverboyfriend. Niveau d'intensité : 2/4 Présence de TW A propos de l'auteur Emma Scott est une auteure américaine à succès, figurant régulièrement dans la liste des auteurs les plus vendus du USA Today . Dans ses histoires, l'amour triomphe toujours malgré les obstacles. Falling Like Stars est un deuxième roman, publié aux éditions &H.

Par Emma Scott
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Emma Scott

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Falling Like Stars par Emma Scott

Commenter ce livre

 

Falling Like Stars

Emma Scott

Paru le 26/08/2026

400 pages

HarperCollins France

19,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033927464
9791033927464
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.