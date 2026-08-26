Elle est toujours restée dans l'ombre. Il veut la voir briller. Rowan a toujours préféré rester en retrait. Dans son travail, côtoyer des célébrités est une routine. Les flashs des paparazzis, les tapis rouges ? Très peu pour elle. Ses blessures, bien trop profondes, n'ont rien à faire sous les projecteurs. Alors pourquoi Zachary Butler, acteur adulé et magnétique, a-t-il braqué son regard sur elle ? Son charme envoûtant et son sourire étincelant la perturbent bien plus qu'elle ne veut l'admettre. Quand il lui parle, la frôle... sa carapace se fissure. Pourtant, elle doit résister à l'envie irrépressible de l'approcher. Rowan n'est pas prête à faire tomber les masques. Pas même lorsqu'elle croit deviner, derrière l'assurance de Zachary, une fêlure qui ressemble dangereusement à la sienne. Tropes : #foundfamily ; #grumpyxsunshine ; #goldenretrieverboyfriend. Niveau d'intensité : 2/4 Présence de TW A propos de l'auteur Emma Scott est une auteure américaine à succès, figurant régulièrement dans la liste des auteurs les plus vendus du USA Today . Dans ses histoires, l'amour triomphe toujours malgré les obstacles. Falling Like Stars est un deuxième roman, publié aux éditions &H.