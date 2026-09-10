Aime, ris et danse

Entourée d'amis en or et exerçant son métier de professeur d'anglais avec passion, Elisabeth est une jeune parisienne romantique, passionnée et entière qui a tout pour s'épanouir. Pourtant, quelque chose manque à sa vie... ou plutôt quelqu'un. Après de douloureux événements, Elisabeth remet sa vie en perspective et décide de suivre un nouveau chemin : le chemin de l'abandon et de la confiance. Pourra-t-elle ainsi se donner pleinement et être heureuse ? Dans sa quête de l'amour vrai, elle révèle ses fragilités, ses espoirs, ses rêves, ses doutes, mais saint Joseph veille sur elle et la conduit vers le bonheur qu'elle espère. Avec ce premier roman, l'auteur a "la volonté de parler aux jeunes de sa génération, de leur montrer qu'un chemin de vie simple et heureux est possible" . Un roman qui se veut léger, présentant une belle histoire d'amour, mais qui propose néanmoins aux lecteurs une réflexion sur différents sujets de société abordés par les personnages.