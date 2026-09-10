Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée jeunesse

Aime, ris et danse

Colombe Gellis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entourée d'amis en or et exerçant son métier de professeur d'anglais avec passion, Elisabeth est une jeune parisienne romantique, passionnée et entière qui a tout pour s'épanouir. Pourtant, quelque chose manque à sa vie... ou plutôt quelqu'un. Après de douloureux événements, Elisabeth remet sa vie en perspective et décide de suivre un nouveau chemin : le chemin de l'abandon et de la confiance. Pourra-t-elle ainsi se donner pleinement et être heureuse ? Dans sa quête de l'amour vrai, elle révèle ses fragilités, ses espoirs, ses rêves, ses doutes, mais saint Joseph veille sur elle et la conduit vers le bonheur qu'elle espère. Avec ce premier roman, l'auteur a "la volonté de parler aux jeunes de sa génération, de leur montrer qu'un chemin de vie simple et heureux est possible" . Un roman qui se veut léger, présentant une belle histoire d'amour, mais qui propose néanmoins aux lecteurs une réflexion sur différents sujets de société abordés par les personnages.

Par Colombe Gellis
Chez Pierre Téqui (Editions)

|

Auteur

Colombe Gellis

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Aime, ris et danse par Colombe Gellis

Commenter ce livre

 

Aime, ris et danse

Colombe Gellis

Paru le 03/09/2026

180 pages

Pierre Téqui (Editions)

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782740328354
9782740328354
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.