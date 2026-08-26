La civilisation judéo-chrétienne

Depuis quarante ans, le concept de "civilisation judéo-chrétienne" domine les discours politiques et médiatiques en Occident, présenté comme le socle culturel de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Mais que cache cette expression devenue une référence hégémonique ? Récupéré par des acteurs variés - Etats, mouvements politiques ou nationalismes - ce concept est utilisé de toutes parts pour réécrire l'histoire, servant en Europe à occulter deux millénaires de persécutions antisémites, à nier l'apport de l'Orient dans son passé et à exclure l'islam de ses références culturelles. Le sionisme puis l'Etat d'Israël à partir de sa création ont eu besoin d'affirmer leur ancrage exclusif à l'Occident, se proclamant aujourd'hui comme le "bastion avancé de la civilisation judéochrétienne" face à "l'ennemi arabo-musulman" , tandis que les nationalismes arabes ont vu dans cette expression un instrument commode pour nier la dimension juive de l'histoire de leurs propres pays.