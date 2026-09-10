Maths à grand pas pour les GS

Un ouvrage clés en main, conforme au programme 2025, pour initier facilement les premières activités mathématiques avec du matériel simple à manipuler et des situations qui favorisent le langage oral. Ces situations numériques et non numériques prennent en compte à la fois les spécificités des classes de maternelle, les apports de la recherche en didactique et les programmes 2025. La plupart de ces situations sont constituées de séances brèves destinées à être reproduites de nombreuses fois afin d'installer progressivement les savoirs et les compétences. Chaque situation se présente sous forme d'un court récit illustré de photos, accompagné de précisions sur le matériel et le déroulement. Une attention particulière est portée au caractère autovalidant des tâches, à la formulation des savoirs par l'enseignant, aux variantes permettant d'adapter les situations au contexte de la classe ou à la période de l'année, ainsi qu'aux traces écrites. Les ressources numériques : plus de 300 ressources multimédias (audio et PDF) : des calculines (comptines pour calculer) chantées, tout le matériel à imprimer (des gabarits, des cartes à points, des étiquettes-nombres, les fiches traces " Ce que nous avons appris en maths " pour les parents, etc.)