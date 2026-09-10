Vers l'écriture libre et autonome CM - 100 activités de production d'écrits

Un ouvrage qui ambitionne de transmettre aux élèves la joie d'écrire pour créer, s'exprimer et partager. Cet ouvrage rompt avec les approches traditionnelles de la production d'écrits (par types de textes, joggings d'écriture...) pour amener les élèves de cycle 3 à une pratique enthousiaste, autonome et coopérative de la rédaction de textes . Celle-ci se déroule en deux temps : Temps d'enseignement explicite ; Temps d'atelier d'écriture libre et coopérative. Construit autour des axes " Raconter/Argumenter/Expliquer/Jouer avec les mots ", l'ouvrage propose : 24 séances guidées clés en main qui visent à faire progresser les élèves pas à pas via la production de textes courts de natures variées ; des supports et des méthodes pour aider les élèves à structurer et améliorer leurs textes efficacement en autonomie. Il met l'accent sur la coopération entre élèves , ce qui permet de réduire considérablement le temps de correction. Pour chacune des séances, les leçons et les ressources ( 120 cartes réparties autour des questions " qui ? où ? quand ? quoi ") à distribuer aux élèves sont disponibles et dans l'ouvrage et dans les ressources numériques .