Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai, tout est possible !

Le soir du 9 juillet 1984, Dominique a vu un rêve, qu'elle portait en elle depuis sept ans, devenir réalité sous ses yeux stupéfaits. Admiratrice pure et dure de Star Wars, elle a pu prêter main-forte à Mark Hamill (Luke Skywalker), dont la voiture était tombée en panne. Cette rencontre accidentelle amorça chez elle une réflexion sur les désirs, le hasard et l'harmonie parfaite qui existe entre le mouvement de notre vie et celui de l'Univers. Cet événement renforça aussi sa conviction que tout est possible. Oui. Nous venons au monde avec des grains de possibles enfouis dans notre coeur. Il nous revient de les identifier et, par-dessus tout, de les concrétiser. Car, comme le dit maître Yoda : "FAIS-LE OU NE LE FAIS PAS, IL N'YA PAS D'ESSAI." Dans cette réédition deux décennies plus tard, l'oeuvre originale de l'auteure demeure d'actualité, comme sa trilogie préférée. Avec finesse, humour et subtilité, elle nous suggère treize étapes pour réaliser nos possibles. Tirée de ses expériences personnelles et ponctuée des meilleures citations de Star Wars, sa démarche nous permet de mieux comprendre et d'accepter les cadeaux de la vie. Oserez-vous tendre l'oreille à la voix de vos passions secrètes ? Partirez-vous à la découverte de vos possibles ? Prendrez-vous le temps de repousser les frontières de vos talents ? Alors, détendez-vous. Oubliez vos hésitations et lâchez la bride à votre imagination. La Force est à vos côtés et l'Univers vous tend les bras. Souriez. Votre aventure ne fait que commencer !