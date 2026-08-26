Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai, tout est possible !

Dominique Allaire

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le soir du 9 juillet 1984, Dominique a vu un rêve, qu'elle portait en elle depuis sept ans, devenir réalité sous ses yeux stupéfaits. Admiratrice pure et dure de Star Wars, elle a pu prêter main-forte à Mark Hamill (Luke Skywalker), dont la voiture était tombée en panne. Cette rencontre accidentelle amorça chez elle une réflexion sur les désirs, le hasard et l'harmonie parfaite qui existe entre le mouvement de notre vie et celui de l'Univers. Cet événement renforça aussi sa conviction que tout est possible. Oui. Nous venons au monde avec des grains de possibles enfouis dans notre coeur. Il nous revient de les identifier et, par-dessus tout, de les concrétiser. Car, comme le dit maître Yoda : "FAIS-LE OU NE LE FAIS PAS, IL N'YA PAS D'ESSAI." Dans cette réédition deux décennies plus tard, l'oeuvre originale de l'auteure demeure d'actualité, comme sa trilogie préférée. Avec finesse, humour et subtilité, elle nous suggère treize étapes pour réaliser nos possibles. Tirée de ses expériences personnelles et ponctuée des meilleures citations de Star Wars, sa démarche nous permet de mieux comprendre et d'accepter les cadeaux de la vie. Oserez-vous tendre l'oreille à la voix de vos passions secrètes ? Partirez-vous à la découverte de vos possibles ? Prendrez-vous le temps de repousser les frontières de vos talents ? Alors, détendez-vous. Oubliez vos hésitations et lâchez la bride à votre imagination. La Force est à vos côtés et l'Univers vous tend les bras. Souriez. Votre aventure ne fait que commencer !

Par Dominique Allaire
Chez Editions Béliveau

|

Auteur

Dominique Allaire

Editeur

Editions Béliveau

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai, tout est possible ! par Dominique Allaire

Commenter ce livre

 

Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai, tout est possible !

Dominique Allaire

Paru le 26/08/2026

268 pages

Editions Béliveau

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782897934903
9782897934903
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.