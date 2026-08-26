La pègre montréalaise est aux abois : depuis plusieurs semaines déjà, un loup solitaire a infiltré la bergerie. Morsure par morsure, il marque son nouveau territoire de ses crocs avec pour unique signature le sang qu'il laisse derrière lui. Surnommé l'ombre aux mille visages, il multiplie les attaques provocatrices et promet de s'emparer seul du marché interlope. Les différents groupes criminalisés cherchent à l'éliminer, mais l'énigmatique personnage demeure insaisissable. En semi-retraite, l'arnaqueuse professionnelle Ana Blanc est contrainte par la mafia à utiliser ses talents afin de localiser et d'identifier leur ennemi invisible. Qu'elle le veuille ou non, Ana dispose d'exactement sept jours pour accomplir sa mission, sans quoi elle en paiera chèrement le prix... Comment triompher d'un adversaire qui maîtrise les mêmes armes que nous ?