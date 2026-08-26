Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

L'ombre aux mille visages

Mikaël Archambault

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La pègre montréalaise est aux abois : depuis plusieurs semaines déjà, un loup solitaire a infiltré la bergerie. Morsure par morsure, il marque son nouveau territoire de ses crocs avec pour unique signature le sang qu'il laisse derrière lui. Surnommé l'ombre aux mille visages, il multiplie les attaques provocatrices et promet de s'emparer seul du marché interlope. Les différents groupes criminalisés cherchent à l'éliminer, mais l'énigmatique personnage demeure insaisissable. En semi-retraite, l'arnaqueuse professionnelle Ana Blanc est contrainte par la mafia à utiliser ses talents afin de localiser et d'identifier leur ennemi invisible. Qu'elle le veuille ou non, Ana dispose d'exactement sept jours pour accomplir sa mission, sans quoi elle en paiera chèrement le prix... Comment triompher d'un adversaire qui maîtrise les mêmes armes que nous ?

Par Mikaël Archambault
Chez Editions de Mortagne

|

Auteur

Mikaël Archambault

Editeur

Editions de Mortagne

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'ombre aux mille visages par Mikaël Archambault

Commenter ce livre

 

L'ombre aux mille visages

Mikaël Archambault

Paru le 26/08/2026

294 pages

Editions de Mortagne

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782897927769
9782897927769
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.