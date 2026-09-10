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François d'Assise les larmes dans les yeux

Sébastien Lapaque

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"Je suis à mon tour arrivé à la Portioncule en fredonnant : "Un pas pour toi, un pas pour moi, Seigneur, conduis-moi. " Je sentais François tout proche. A Assise, il est présent partout. Dans le silence des pierres et la rumeur des oliviers, le bois des stalles de Saint-Damien et le marbre rose de la basilique Sainte-Claire. Son doux visage est dessiné sur tous les murs, sa double bénédiction à Léon affleure sur toutes les lèvres. [â¦] Regardez-le. Il est là, couché sur le flanc du monde, et il pleure. Ce ne sont pas des larmes de peur - la peur est un bruit de ferraille et François est un homme de soie. Ce sont des larmes de reconnaissance". Sébastien Lapaque est romancier et critique littéraire. Il a obtenu le prix Renaudot de l'essai pour Echec et mat au paradis (Actes Sud, 2024). Yves Duronsoy est photographe autodidacte. Il a commencé sa carrière par le reportage en noir et blanc, et poursuivi par la photo de décoration, avec un regard sans artifice.

Par Sébastien Lapaque
Chez Salvator

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Auteur

Sébastien Lapaque

Editeur

Salvator

Genre

Vie chrétienne

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François d'Assise les larmes dans les yeux

Sébastien Lapaque

Paru le 24/09/2026

80 pages

Salvator

17,00 €

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