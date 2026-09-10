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#Beaux livres

Attrape bisous

Collectif, Kim Faria

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Cinq petits lapins à attraper et une histoire tendre pour faire le plein de bisous ! Grâce à la canne à pêche en bois aimantée, les enfants participent à l'histoire et deviennent acteurs du récit, pour un doux moment de complicité. Une histoire pleine de douceur à partager, cinq petits lapins à attraper... et des instants complices à savourer ! Ce beau livre cartonné associe le plaisir de la lecture à celui du jeu grâce à sa canne à pêche en bois aimantée. Une façon ludique d'éveiller la curiosité et de stimuler les petites mains habiles. Sa jolie découpe en couverture laisse apparaître les adorables lapins en bois et leur canne à pêche, pour donner envie de plonger dans l'histoire dès le premier regard.

Par Collectif, Kim Faria
Chez Hemma

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Auteur

Collectif, Kim Faria

Editeur

Hemma

Genre

Livres-jeux

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Attrape bisous

Collectif, Kim Faria

Paru le 10/09/2026

14 pages

Hemma

12,95 €

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Scannez le code barre 9782508065293
9782508065293
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