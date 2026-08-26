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#Essais

Quand bat le tambour

Frédéric Amauger

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Des plaines sacrées lakotas jusqu'à l'agitation contemporaine, ce récit retrace le parcours de Frank Fools Crow, un homme-médecine sioux d'une lignée de guérisseurs et de chamans, qui a vu leurs terres confisquées, leurs rites interdits et les siens réduits au silence. Au coeur des bouleversements qui touchent son peuple, il choisit pourtant la voie de la transmission et consacre sa vie entière à l'enseignement et au soin. Porté par une vision prônant l'Amour, il partage sa sagesse reliant la Terre, les êtres et les esprits. A travers cet homme se tisse la mémoire d'une culture ancestrale, ainsi que la force d'une spiritualité ancrée dans le réel. Un récit vibrant sur la résilience d'un peuple, qui éclaire encore aujourd'hui tous ceux en quête d'une existence reconnectée aux hommes et au Sacré.

Par Frédéric Amauger
Chez Mamaéditions.com

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Auteur

Frédéric Amauger

Editeur

Mamaéditions.com

Genre

Chamanisme

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Quand bat le tambour

Frédéric Amauger

Paru le 26/08/2026

273 pages

Mamaéditions.com

23,00 €

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Scannez le code barre 9782845947405
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