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#Imaginaire

Trois contes

Maëlig Duval

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Un livre peut vous sauver. Il peut aussi vous entraîner dans sa folie. Emma est une "passionnée de lecture" qui se laisse emporter dans sa maison-monde à chaque fois qu'elle ouvre un livre. Le jour où cette maison-monde ne la protège plus de la violence du réel, Emma sombre. Comment retrouver la magie ? L'Empereur a l'habitude de se lever à l'aube pour travailler durant deux gros sabliers. Mais ce matin-là, à son réveil, le soleil inonde la chambre et les chants d'oiseaux l'assourdissent. Quelle idée va donc surgir pour qu'il retrouve le calme nécessaire à l'expansion de l'empire ? Ophélie vient de terminer l'écriture d'une biographie familiale. Elle semble avoir perdu le goût de l'écriture, au grand dam de son amie Mathilde, elle-même enceinte. Alors que le ventre de Mathilde grossit, naît une oeuvre sous la plume d'Ophélie... Trois contes, mais aussi un prologue et un épilogue qui se répondent. Cinq textes, une oeuvre, pour célébrer l'amour et la puissance de la littérature, qu'on la crée ou qu'on la lise. Citation : "Quelques paragraphes plus loin, alors qu'elle tournait sur elle-même à la verticale pour admirer la mer alentour, un courant chaud effleura sa cuisse gauche. Elle ralentit sa lecture pour savourer la sensation puis, apercevant au loin une île verdoyante, partit en crawl à travers les pages, fendant l'onde pour y arriver plus vite".

Par Maëlig Duval
Chez Gephyre

|

Auteur

Maëlig Duval

Editeur

Gephyre

Genre

Fantasy

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Trois contes

Maëlig Duval

Paru le 10/09/2026

160 pages

Gephyre

20,00 €

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