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#Polar

L'incident

Gilles Del Pappas, Del pappas Gilles

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Julie Mazuel ne parle plus. Depuis " l'incident " survenu en détention, elle est accusée d'une agression qui a viré au drame. Son silence est devenu sa seule défense. Dans une France qui s'enflamme au rythme des plateaux télé, un jeune avocat accepte pourtant de la défendre. Mais très vite, il comprend que le dossier officiel ne tient que par des omissions, des coïncidences trop commodes et une peur qui circule de couloir en couloir. Que s'est-il réellement passé derrière les murs de la prison ? Qui a intérêt à ce que Julie se taise ? Et jusqu'où est-on prêt à aller pour refermer l'affaire ? A mesure qu'il remonte la piste d'un passé soigneusement enfoui, l'enquête déborde le tribunal : surveillants, policiers, syndicats, vieux réseaux... chacun a quelque chose à perdre. Et quand on cherche à faire disparaître Julie, l'avocat n'a plus le choix : pour sauver sa cliente, il devra arracher la vérité à une machine qui préfère le scandale à la justice. Un roman judiciaire noir et nerveux, porté par le sujet brûlant d'une violence institutionnelle que l'on s'acharne à nier. Gilles Del Pappas, maître du polar méditerranéen, conjugue avec talent noirceur et tension. Lauréat du Grand Prix littéraire de Provence en 2002, il a signé plus de cinquante romans, dont "Massilia Dreams" (2024), "Sous la peau du monde" (2025) et la série des "Constantin", réédités aux éditions d'Avallon.

Par Gilles Del Pappas, Del pappas Gilles
Chez Les éditions d'Avallon

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Auteur

Gilles Del Pappas, Del pappas Gilles

Editeur

Les éditions d'Avallon

Genre

Thrillers

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L'incident

Gilles Del Pappas, Del pappas Gilles

Paru le 10/09/2026

168 pages

Les éditions d'Avallon

14,90 €

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