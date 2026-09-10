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Tels des Sisyphe heureux

Marion Paquet

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" La vallée n'existe plus, nous habitons les sommets. Un navire, affleurant de l'océan de coton. Nous sommes seuls au monde sur notre bateau pirate. " Traverser les Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée par les hautes crêtes ne représente pour Marion ni un défi sportif ni une épreuve morale ou spirituelle. Si l'objectif est d'arriver au bout, le plaisir réside dans l'idée de ne pas arriver trop tôt. Avec son ami Simon, animés d'un désir tenace et d'une farouche philosophie de l'instant présent, ils accomplissent le périple guidés par le simple bonheur de l'itinérance, le goût de l'aventure intérieure et l'art de la fugue. De cette expérience d'inlassables montées et descentes à l'assaut des sentiers d'altitude, elle puise son inspiration où se mêlent grands espaces, rencontres émouvantes, instants de grâce et petites misères. Marion a le sens des mots et des formules joliment tournées. Elle nous offre un récit de voyage différent, plein de fraîcheur, à rebours des stéréotypes.

Par Marion Paquet
Chez Suzac

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Auteur

Marion Paquet

Editeur

Suzac

Genre

Récits de voyage

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Tels des Sisyphe heureux

Marion Paquet

Paru le 10/09/2026

174 pages

Suzac

14,00 €

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Scannez le code barre 9782487211520
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