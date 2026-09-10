Dans l'intimité des Pyrénées

Cap sur les Pyrénées, à la (re)découverte d'un massif multiple et mythique. Les Pyrénées sont un monde qui se joue des frontières. Enclaves où le temps s'écoule autrement, elles ont leur propre culture, leurs propres langues, leurs spectacles de lacs, de soleil et de pins à crochets. Chaque vallée y cultive son héritage et sa singularité : le Pays basque ne ressemble pas à la Bigorre, ni au Comminges, au Couserans, à la Cerdagne, aux hautes vallées andorranes ou aragonaises. Dans cet ouvrage, loin des clichés, l'auteur nous surprend en dévoilant certaines facettes méconnues des cimes et des villages pyrénéens. En parfait ambassadeur de la chaîne, il révèle par l'image et le texte les merveilles insoupçonnées de cette cordillère majuscule, mais aussi son coeur véritable.