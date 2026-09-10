Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Dans l'intimité des Pyrénées

Antoine Guterg

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cap sur les Pyrénées, à la (re)découverte d'un massif multiple et mythique. Les Pyrénées sont un monde qui se joue des frontières. Enclaves où le temps s'écoule autrement, elles ont leur propre culture, leurs propres langues, leurs spectacles de lacs, de soleil et de pins à crochets. Chaque vallée y cultive son héritage et sa singularité : le Pays basque ne ressemble pas à la Bigorre, ni au Comminges, au Couserans, à la Cerdagne, aux hautes vallées andorranes ou aragonaises. Dans cet ouvrage, loin des clichés, l'auteur nous surprend en dévoilant certaines facettes méconnues des cimes et des villages pyrénéens. En parfait ambassadeur de la chaîne, il révèle par l'image et le texte les merveilles insoupçonnées de cette cordillère majuscule, mais aussi son coeur véritable.

Par Antoine Guterg
Chez Suzac

|

Auteur

Antoine Guterg

Editeur

Suzac

Genre

Montagne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dans l'intimité des Pyrénées par Antoine Guterg

Commenter ce livre

 

Dans l'intimité des Pyrénées

Antoine Guterg

Paru le 10/09/2026

224 pages

Suzac

27,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487211513
9782487211513
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.