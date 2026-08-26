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#Bande dessinée

Le Secret de la Licorne

Philippe Goddin, Dominique Maricq

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Dans ce onzième numéro : Une aventure saluée comme l'une des plus grandes réussites narratives d'Hergé et conçue sous la forme de deux épisodes distincts : la suite se déroule dans Le trésor de Rackham le rouge 1ère apparition du château de Moulinsart, qui deviendra un lieu emblématique de la série, et du personnage de Nestor, le majordome du capitaine Haddock. Le château s'inspire de celui de Cheverny, datant du XVIIe siècle. Hergé n'a conservé que le corps central, supprimant les deux ailes. 3ème apparition du capitaine Haddock qui donne une dimension nouvelle aux aventures de Tintin dans la mesure où la recherche du trésor se double d'une quête d'identité sur les traces de son aïeul, le chevalier François de Hadoque. Des anecdotes sur les coulisses de l'oeuvre : un album très bruxellois avec une scène qui se passe au marché aux Puces. Nous retrouvons l'humour d'Hergé qui nous montre Milou qui se gratte.

Par Philippe Goddin, Dominique Maricq
Chez Editions Prisma

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Auteur

Philippe Goddin, Dominique Maricq

Editeur

Editions Prisma

Genre

Histoire de la BD

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Le Secret de la Licorne

Philippe Goddin, Dominique Maricq

Paru le 26/08/2026

88 pages

Editions Prisma

19,95 €

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Scannez le code barre 9782810443536
9782810443536
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