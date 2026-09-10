La connaissance qui brûle

Jean-Yves Leloup a souvent évoqué le "refoulé du christianismeA " comme étant le refoulement du féminin et de la gnose. Dans ce livre, écho d'entretiens donnés au monastère orthodoxe Saint-Michel du Var, les deux sont étroitement liés, puisqu'il s'agit de donner la parole à des femmes qui témoignent de leur connaissance de Dieu. "A Amour-connaissanceA " qui n'est pas que sensible, émotif ou rationnel (dualiste) mais qui est participation à la vie divine, connaissance par connaturalité, vision contemplative qui est considérée par Saint-Jean, Saint-Paul et les Pères de l'Eglise comme étant la "A vraie gnoseA ", non pas "A celle qui enfleA " mais celle qui dépouille, purifie, "A laisse êtreA " Celui qui est, Celui qui aime à l'intérieur et à l'extérieur de chacun, "A en tout et en tousA ". Chez Marie, Photine, Marie-Madeleine, Marguerite Porete, Hadewijch d'Anvers, Thérèse d'Avila, comme chez Rabia, Lal Ded, Mâ Ananda Moyî, praxis, gnosis et agapè ne sont jamais séparés.