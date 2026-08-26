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#Roman francophone

Mrs Orwell

Andrea Chalupa, Brahm Revel

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Eileen O'Shaughnessy est une poétesse et une auteure brillante ! Après des études littéraires à Oxford, elle travaille comme dactylographe et s'intéresse à la psychologie de l'enfant, rêvant d'écrire pour la jeunesse. Sa rencontre avec Eric Blair, plus connu sous le nom de plume Georges Orwell, marque le début d'une collaboration intellectuelle et fusionnelle. De la guerre civile espagnole aux années sombres du fascisme et du Blitz à Londres, Eileen lutte pour ses idéaux et pour préserver sa propre voix dans un mariage et une époque qui menacent continuellement de l'effacer.

Par Andrea Chalupa, Brahm Revel
Chez Rue de Sèvres

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Auteur

Andrea Chalupa, Brahm Revel

Editeur

Rue de Sèvres

Genre

Réalistes, contemporains

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Mrs Orwell

Andrea Chalupa, Brahm Revel trad. Alice Delarbre

Paru le 26/08/2026

224 pages

Rue de Sèvres

18,00 €

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