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#Imaginaire

Lussye

Nicolas Pothier, Nicolas Ryser

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Vivez l'incroyable odyssée de Lussye, une adolescente rebelle et déterminée de la Grèce antique qui rêve de devenir Amazone. Une relecture du texte fondateur d'Homère qui fait la part belle à l'humour et à l'aventure. Persuadée qu'elle est une enfant adoptée, Lussye décide de fuguer pour réaliser son rêve de rejoindre le peuple des Amazones. Elle embarque clandestinement sur l'Argos, le navire de Jason. Alertée par les prières à Athéna des deux parents désespérés, la déesse Hébé profite de l'absence de sa soeur pour intervenir sur le destin de Lussye. Mais Dionysos la surprend et lui impose ses règles...

Par Nicolas Pothier, Nicolas Ryser
Chez Delcourt

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Auteur

Nicolas Pothier, Nicolas Ryser

Editeur

Delcourt

Genre

Aventure

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Lussye

Nicolas Pothier, Nicolas Ryser

Paru le 10/09/2026

104 pages

Delcourt

16,50 €

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