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L'Officiel des prénoms

Stéphanie Rapoport

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Trouvez le futur prénom de votre enfant dans les 12 000 prénoms sélectionnés ! Statistiques, étymologies et tendances, ces prénoms n'auront bientôt plus aucun mystère pour vous ! D'Arthur à Zélie, en passant par Anna, Victoire ou Joseph, votre coup de coeur figure forcément parmi les prénoms rares, répandus, classiques ou modernes de cet ouvrage ! Croisant statistiques de l'Insee et informations pratiques, L'Officiel des prénoms s'est imposé depuis plus de 20 ans comme le guide référence. Inclus : - 70 focus prénoms, - 50 palmarès & thématiques, - Une centaine de prénoms enrichis par des anecdotes et références.

Par Stéphanie Rapoport
Chez First

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Auteur

Stéphanie Rapoport

Editeur

First

Genre

Prénoms

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L'Officiel des prénoms

Stéphanie Rapoport

Paru le 10/09/2026

640 pages

First

19,95 €

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