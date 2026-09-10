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Je réveillerai l'aurore

Anne Lécu

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Vingt-quatre chroniques ici rassemblées pour méditer le texte biblique à travers la musique, les chants de l'âme qui s'y lisent et s'y jouent, les couleurs que la parole décrit et celles qu'elle fait naître. Lire la Bible en rapprochant ainsi des passages qui sont liés par la thématique de la puissance de la voix, ou l'écarlate de la couleur, par la clarté du son, ou la douceur de l'harmonie, c'est dessiner des chemins nouveaux. Anne Lécu sait les créer et nous y conduire. Comme l'écrit Jacques Nieuvarts dans sa préface : "Le lecteur est ainsi invité à s'étonner de toutes ces couleurs et de la richesse d'autant d'instruments et de voix. Peut-être secrètement y associe-t-il la sienne au fil de sa lecture. La Bible devient alors une immense fresque ou un tableau jamais encore imaginé. Les mots parlent. La musique s'éveille comme face à une partition immense". Ces textes ont été l'objet d'une première parution dans Prions en Eglise.

Par Anne Lécu
Chez Bayard Religion

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Auteur

Anne Lécu

Editeur

Bayard Religion

Genre

Vie chrétienne

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Je réveillerai l'aurore

Anne Lécu

Paru le 24/09/2026

192 pages

Bayard Religion

10,90 €

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Scannez le code barre 9782387530134
9782387530134
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