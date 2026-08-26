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#Roman francophone

L'Appel

Leila Guerriero

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"L'Appel" explore les zones grises de l'histoire, interroge le consentement, la mémoire et la survie, et dresse le portrait inoubliable d'une femme libre et profondément complexe. Leila Guerriero touche au plus intime de la condition humaine, à travers une réalité qui reste d'une éternelle actualité : les violences faites aux femmes partout où la dictature et la guerre sévissent. Un livre choc, devenu phénomène international, qui révèle la puissance du journalisme narratif au plus près de l'intime. PRIX DU MEILLEUR LIVRE ETRANGER 2025.

Par Leila Guerriero
Chez Rivages

|

Auteur

Leila Guerriero

Editeur

Rivages

Genre

Littérature Espagnole

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L'Appel

Leila Guerriero trad. Maïra Muchnik

Paru le 26/08/2026

544 pages

Rivages

11,50 €

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