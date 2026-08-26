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#Imaginaire

Défections et Cie

Iohannes Infernus

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Morts ou vivants, soldats perdus, moines épuisés, justiciers de seconde zone, les personnages de ce livre ont en commun une tendance refoulée à la rébellion. Des chefs lointains, des maîtres idiots les ont poussés dans une impasse. Le destin les écrase. Rôdent alors des solutions suicidaires, ou l'idée d'abandon, ou encore le tabou de la désobéissance. Frère 1011, par exemple, a abouti sur une plage après la destruction totale du monde. Va-t-il écouter les conseils des déités qui bronzent à côté de lui, et qui prétendent que tout est fichu ? Ou partira-t-il évangéliser les crabes qui sont les seuls survivants du désastre ? Retour au goudron est une installation monumentale, construite à partir de 343 cahiers bardiques aux rubriques régulières, à l'intérieur desquels figurent mille et une photographies d'un lieu désormais fantôme - le port intérieur de Macau -, ainsi que de nombreux textes inédits. Ces textes font l'objet d'une édition en onze volumes parus simultanément chez des éditeurs différents. Ainsi, sous la signature du collectif Infernus Iohannes, se clôt l'édifice du post-exotisme dont Antoine Volodine a longtemps été le porte- parole. Défections et Cie est l'une des composantes de cette ultime performance littéraire.

Par Iohannes Infernus
Chez Rivages

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Auteur

Iohannes Infernus

Editeur

Rivages

Genre

Science-fiction

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Défections et Cie

Iohannes Infernus

Paru le 26/08/2026

240 pages

Rivages

17,90 €

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