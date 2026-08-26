Le Qi Gong thérapeutique

Le Qi Gong, pratique énergétique millénaire puise ses racines dans le taoïsme, le bouddhisme et les arts martiaux. En activant les réseaux énergétiques de l'organisme - méridiens, circulation sanguine, respiration -, il conduit l'énergie là où le corps en a besoin, pour en harmoniser les fonctions. Il joue donc un rôle dans la prévention de la santé et intervient ef ? cacement comme thérapie complémentaire pour certaines maladies chroniques. Cet ouvrage abondamment illustré propose une centaine d'exercices regroupant mouvements dynamiques, méditation, posture statique et automassages pour des pathologies telles que l'anémie, les douleurs lombaires, l'asthme, le diabète mais aussi le surpoids, le stress, etc. Cent points d'acupuncture incontournables sont également décrits avec leur emplacement et indications de santé.