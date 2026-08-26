Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le Qi Gong thérapeutique

Véronique Liégeois, Yang Yu Bing

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Qi Gong, pratique énergétique millénaire puise ses racines dans le taoïsme, le bouddhisme et les arts martiaux. En activant les réseaux énergétiques de l'organisme - méridiens, circulation sanguine, respiration -, il conduit l'énergie là où le corps en a besoin, pour en harmoniser les fonctions. Il joue donc un rôle dans la prévention de la santé et intervient ef ? cacement comme thérapie complémentaire pour certaines maladies chroniques. Cet ouvrage abondamment illustré propose une centaine d'exercices regroupant mouvements dynamiques, méditation, posture statique et automassages pour des pathologies telles que l'anémie, les douleurs lombaires, l'asthme, le diabète mais aussi le surpoids, le stress, etc. Cent points d'acupuncture incontournables sont également décrits avec leur emplacement et indications de santé.

Par Véronique Liégeois, Yang Yu Bing
Chez Editions Jacques Grancher

|

Auteur

Véronique Liégeois, Yang Yu Bing

Editeur

Editions Jacques Grancher

Genre

Qi gong

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Qi Gong thérapeutique par Véronique Liégeois, Yang Yu Bing

Commenter ce livre

 

Le Qi Gong thérapeutique

Véronique Liégeois, Yang Yu Bing

Paru le 26/08/2026

320 pages

Editions Jacques Grancher

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782733916315
9782733916315
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.