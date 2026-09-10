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Prince of the arena

Elizabeth Helen

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Quand deux princes que tout oppose se rencontrent, c'est tout un royaume qui vacille. Dans le royaume incandescent de l'Eté, Dayton, prince rebelle et gladiateur adulé, n'a qu'une obsession : échapper à son destin. Dans l'Automne paisible, Farron, héritier studieux et anxieux, cherche encore sa place dans un monde où chaque décision peut faire vaciller un royaume. Lorsqu'un accident les réunit, tout bascule. Entre escapades nocturnes, confidences volées et attirance impossible, les deux princes découvrent une passion brûlante... et dangereuse. Car leur rapprochement pourrait unir les saisons - ou déclencher une tempête politique. Secrets, choix déchirants et désir irrésistible : dans un Val où chaque royaume suit une saison éternelle, l'amour sera leur plus grand combat.

Par Elizabeth Helen
Chez Chatterley

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Auteur

Elizabeth Helen

Editeur

Chatterley

Genre

Fantasy

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Prince of the arena

Elizabeth Helen trad. Fabrice Canepa

Paru le 10/09/2026

267 pages

Chatterley

20,95 €

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