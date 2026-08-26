Pourquoi une philosophie antique, née il y a plus de deux millénaires, parle-t-elle si fort au monde d'aujourd'hui ? Parce qu'elle peut nous apprendre à distinguer l'essentiel du superflu, à rester solides quand tout vacille et à trouver la paix au milieu du vacarme. Né à Athènes au III ? siècle avant notre ère, le stoïcisme s'est imposé par son ambition : proposer une philosophie pratique, destinée à éclairer nos choix, à renforcer notre résilience et à guider notre vie vers la paix intérieure. Son idée centrale ? Distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous, afin d'agir avec justesse... et de lâcher ce qui nous dépasse. Dans cet ouvrage accessible et éclairant, Marie Daspas explore les principes fondateurs du stoïcisme et montre comment cette philosophie peut devenir un véritable outil de transformation personnelle. Concepts clés, exercices pratiques, citations inspirantes, réflexions guidées : un chemin pour développer la maîtrise de soi, la sérénité et une vision plus harmonieuse de la vie. Dialogue entre sagesse antique et défis contemporains.