Rewrite the past

Et si nous pouvions tout recommencer ? Vous ne vous êtes jamais demandé à quel point votre vie aurait pu être différente si vous aviez choisi la réponse A plutôt que la B, comme dans ces jeux de simulation à choix multiples ? Gaïane se pose sans cesse la question depuis deux ans. Qu'aurait été sa vie si elle avait appelé ce numéro de téléphone, laissé par un des membres d'Ogme, un groupe de pop rock irlandais, après une nuit de folie ? Entre la vie et la mort après un malaise cardiaque, elle se voit offrir la possibilité de revivre sa vie. Choisira-t-elle la même voie, ou trouvera-t-elle en elle l'impulsion nécessaire pour tout changer ?