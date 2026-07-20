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#Roman francophone

Rewrite the past

Lily Lefébure

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Et si nous pouvions tout recommencer ? Vous ne vous êtes jamais demandé à quel point votre vie aurait pu être différente si vous aviez choisi la réponse A plutôt que la B, comme dans ces jeux de simulation à choix multiples ? Gaïane se pose sans cesse la question depuis deux ans. Qu'aurait été sa vie si elle avait appelé ce numéro de téléphone, laissé par un des membres d'Ogme, un groupe de pop rock irlandais, après une nuit de folie ? Entre la vie et la mort après un malaise cardiaque, elle se voit offrir la possibilité de revivre sa vie. Choisira-t-elle la même voie, ou trouvera-t-elle en elle l'impulsion nécessaire pour tout changer ?

Par Lily Lefébure
Chez Juno publishing

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Auteur

Lily Lefébure

Editeur

Juno publishing

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Rewrite the past

Lily Lefébure

Paru le 20/07/2026

346 pages

Juno publishing

21,50 €

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Scannez le code barre 9791070112953
9791070112953
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