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#Roman francophone

Prends soin du puits

Ollivier Errecade

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Les gens ont tendance à considérer que l'Histoire appartient aux soirées d'Arte, aux livres et aux profs. Comme une toile de cinéma. Ca s'allume et ça s'éteint. La plupart des individus ne comprennent l'Histoire qu'une fois qu'elle est passée, ou qu'elle leur a roulé sur le corps. Jérôme - traducteur en panne de travail - vaincu par les IA, refuse d'être de ceux qui, il y a cent ans, ne voulaient pas imaginer que la fureur des peuples ne les attraperait pas. Ces bougres optimistes qui ont fini dans des trains, fauchés par les balles, fondus sous les bombes. Il avait annoncé toutes les guerres qui nous entourent. Chaque jour confirme davantage ses prédictions lugubres. Il achète, on ne sait avec quel argent, un domaine sur une île ventilée par les vents, sans aucune importance géostratégique. Son domaine est en panne aussi de clients. Rien à faire. Sur ce domaine, au coeur d'une île atlantique, règne Larbi, un jardinier peu commode, dont les vacarmes font fuir les très rares clients. Pendant ce temps, une révolution démocratique a lieu en Biélorussie. Trois jeunes femmes (une Biélorusse, une Russe, une Ukrainienne) se rencontrent à Minsk, dans une ancienne école transformée en squat international. Une horde de nationalistes russes, déçus par une guerre qu'ils ne remportent pas, se jettent sur le pays, afin de récupérer les ogives de Poutine, pour montrer à tout le monde comment on se débarrasse de l'Europe. Jérôme est traducteur... il est réquisitionné par les forces militaires d'interposition. La caserne, une ancienne usine, se situe en face du squat international. Et depuis le début, depuis le départ sur son île, sa femme, Clémence, qui ne l'a pas suivi dans son exil, lui demande chaque soir au téléphone, s'il prend bien soin du puits, au domaine. Une obsession incompréhensible. Comme une question vitale.

Par Ollivier Errecade
Chez Red'Active

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Auteur

Ollivier Errecade

Editeur

Red'Active

Genre

Littérature française

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Prends soin du puits

Ollivier Errecade

Paru le 26/08/2026

368 pages

Red'Active

21,90 €

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