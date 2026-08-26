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#Polar

Nous, avant l'innocence

Ella Berman

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Dix ans après les faits, alors qu'elles ont été innocentées, deux femmes reviennent sur les circonstances qui ont mené à la disparition de leur amie, cet été-là en Grèce, quand l'une d'elle est de nouveau accusée d'un crime étrangement similaire. Trois amies partent en vacances, deux en reviennent. Après la mort d'Evangeline dont elles ont été innocentées, cet été-là, en Grèce, Bess et Joni ont pris leurs distances. Cette disparition a terni leur réputation et chacune a géré différemment cette célébrité douteuse. Bess vit en recluse et travaille de chez elle, tandis que Joni a décidé d'en faire son fonds de commerce. Un jour, après dix ans de silence, Joni demande une faveur à Bess : lui fournir un alibi. Bess n'a pas le choix. Après tout, elle lui doit bien ça. "Ecrit avec brio. Un roman initiatique dont le suspense prend aux tripes". - Daily Mail "Un roman qui vous hantera bien après la dernière page". - Laura Hankin

Par Ella Berman
Chez Editions Plot Twist

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Auteur

Ella Berman

Editeur

Editions Plot Twist

Genre

Thrillers

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Nous, avant l'innocence

Ella Berman trad. Aurélie Montaut-Pernaudet

Paru le 26/08/2026

448 pages

Editions Plot Twist

18,00 €

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Scannez le code barre 9782488987042
9782488987042
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