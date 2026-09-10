Face à l'accumulation des crises, la régulation est devenue l'un des piliers de l'action publique contemporaine. Mais derrière la prolifération des normes, des indicateurs et des dispositifs, une question demeure largement impensée : que fait réellement la régulation au monde qu'elle prétend gouverner ? Dans cet ouvrage ambitieux, Myriam Merad propose une lecture critique et intégrée de la régulation, en montrant qu'elle ne se réduit ni à une technique ni à une procédure, mais qu'elle constitue une forme de gouvernementalité, porteuse de choix normatifs, cognitifs et politiques souvent invisibilisés. A partir d'une analyse fine des objets régulés, des fonctions, des outils, du risque et de l'évaluation, elle dévoile les mécanismes par lesquels la régulation produit de l'ordre, mais aussi de l'aveuglement, de la vulnérabilité et des effets paradoxaux. A la croisée de la théorie et de la pratique, La Régulation des risques collectifs invite à repenser la régulation comme un processus situé, conflictuel et interprétatif, et propose des outils conceptuels pour comprendre, et transformer, les dispositifs contemporains face aux instabilités systémiques.