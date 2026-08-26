Incroyables tardigrades !

Résistants aux températures extrêmes (de -270 à plus de 100 °C), aux rayons X, au vide spatial, à la déshydratation... Connaissez-vous les tardigrades, ces animaux minuscules quasi immortels ? S'ils passionnent des millions de curieux à travers le monde, ils intéressent aussi les scientifiques qui cherchent à percer les secrets de leurs super-pouvoirs. Plongez dans l'incroyable histoire de ces créatures fascinantes qui vivent partout autour de nous et qui ont, malgré leur taille microscopique, survécu à toutes les extinctions terrestres. Guidé par une équipe française de chercheurs-éleveurs de tardigrades, découvrez les capacités étonnantes de ces " oursons d'eau ", leur mode de vie et les mystères de leur génétique, au coeur d'innovations prometteuses en médecine, pharmacie, cosmétique ou astrobiologie... qui pourraient bien révolutionner notre futur. En bonus : un guide pratique pour trouver, recueillir et observer vous-mêmes des tardigrades !