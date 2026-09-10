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#Essais

A l'écoute des signes et synchronicités, il n'y a pas de hasard

Philippe Ferrer

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Un ouvrage émouvant, dans lequel Philippe Ferrer témoigne des nombreux signes et synchronicités qui ont jalonné son parcours à la suite de ses épreuves de vie et lui ont ouvert les mondes de l'invisible. Des projets annulés la veille de leur lancement. Une carrière musicale stoppée net. Puis la perte brutale de la femme qu'il aimait... Face aux échecs et au deuil, une question s'impose à lui : et si ces ruptures étaient des étapes de vie, des rites de passage, des signes pour évoluer sur son chemin spirituel ? Alors que tout vacille, des coïncidences troublantes apparaissent. Des chansons qui semblent répondre à ses pensées. Des rêves d'une précision déconcertante. Des événements dont le timing défie toute logique. Hasard ? Construction de l'esprit ? Ou manifestation d'une cohérence plus vaste ? A travers un récit intime et profondément humain, Philippe Ferrer s'interroge sur le libre arbitre, l'intuition, le mystère du temps et sur ces synchronicités qui ont jalonné son existence. Nourri par ses expériences personnelles et ses échanges avec des scientifiques, des philosophes et des témoins de l'invisible, l'auteur ne cherche pas à convaincre. Il explore et questionne le sentiment largement partagé que certains événements " tombent trop juste " et que, derrière le chaos apparent, quelque chose de plus grand cherche à émerger. Il ne vous demande pas d'y croire. Mais de faire un pas de côté pour poser un autre regard...

Par Philippe Ferrer
Chez Exergue

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Auteur

Philippe Ferrer

Editeur

Exergue

Genre

Esotérisme

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A l'écoute des signes et synchronicités, il n'y a pas de hasard

Philippe Ferrer

Paru le 10/09/2026

168 pages

Exergue

17,00 €

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Scannez le code barre 9782385384098
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