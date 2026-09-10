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Quand l'Oracle rencontre le Tarot

Isabelle Cerf, François Villeneuve

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Une méthode inédite qui réconcilie vraiment le Tarot et l'Oracle sans les opposer, créée par deux experts dans leurs domaines. Ils présentent des méthodes de tirage inédites ainsi que des enseignements éclairants à mettre en pratique. On a tous vu les deux clans : Les puristes du Tarot persuadés que les Oracles sont des accessoires pour jouer à la voyante avec les copines. Les Team Oracle qui pensent que le Tarot c'est hyper relou et bien compliqué pour pas grand-chose. Chaque partie brandissant son jeu tel un totem de vérité, méprisant l'autre camp. Et si on arrêtait la guerre ? Ce livre ne choisit pas de vainqueur au concours de la plus grosse intuition. Il réconcilie au contraire deux univers. Il montre comment les faire travailler ensemble sans que cela ne parte en bouillie ésotérique. Dans notre approche, le Tarot crée un squelette sur lequel les Oracles mettent la chair et le coeur. Tu trouveras dans cet ouvrage, des tirages concrets (2, 3, 4 cartes, Miroir croisé, thématiques amour/pro/perso/énergie...), des exemples cash qui parlent de la vie (la vraie, comme l'ex bien toxique qui ne revient pas, la maison qui ne se vend pas, la rencontre qui arrive enfin, le taf ou la reconversion professionnelle) ainsi que des enseignements que tu pourras mettre en pratique. Et pas de la soupe New-Age. La méthode Lamo a un crédo simple : le Tarot ancre - l'Oracle insuffle. Que tu sois débutant ou confirmé, viens découvrir une approche pragmatique, sans dogme, sans bullshit, qui transforme tes tirages en lectures justes, utiles et incarnées. Parce que les cartes ne sont pas là pour te faire un câlin cosmique façon Namasté. Elles sont là pour t'aider à avancer. La promesse : à la fin de ce livre, tu vas devenir la meilleure version de toi-même (non on déconne), en vrai, tu vas juste kiffer tirer les cartes, créer tes propres règles et aimer encore plus tes jeux. Et ça, c'est sexy.

Par Isabelle Cerf, François Villeneuve
Chez Exergue

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Auteur

Isabelle Cerf, François Villeneuve

Editeur

Exergue

Genre

Arts divinatoires

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Quand l'Oracle rencontre le Tarot

Isabelle Cerf, François Villeneuve

Paru le 03/09/2026

184 pages

Exergue

18,00 €

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Scannez le code barre 9782385383947
9782385383947
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