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Bali en quelques jours

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Le guide parfait pour visiter Bali le temps d'un court séjour ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Ce guide vous accompagne de Kuta à Denpasar , en passant dans tous les lieux emblématiques pour découvrir les plus beaux paysages de Bali ! Voici tout ce que vous trouverez dans ce guide : - Les endroits incontournables à voir à Bali : Kuta et sa plage, Seminyak , la péninsule de Bukit , la dynamique capitale de Denpasar , Ubud , coeur de la culture balinaise... - Des sélections thématiques : meilleures plages, spots de surf, sites de plongée, vie nocturne locale... - Itinéraires & conseils d'experts Lonely Planet : des parcours adaptés à la durée de votre visite, des adresses mises à jour régulièrement, et des recommandations pratiques pour voyager sereinement. - Excursions vers la montagne de Gunung Batukau pour découvrir son temple, vers l' île de Nusa Lembongan au sud-est ou l' île de Gili Trawangan au large de Lombok . - Cartes détaillées, plan détachable : un plan détachable de Bali et une carte détaillée pour chaque chapitre. Ce guide inclut également des conseils détaillés pour organiser vos déplacements, des informations pour voyager de manière responsable et des éclairages culturels pour comprendre l'histoire et les traditions de Bali. Un guide de voyage complet, facile à utiliser et pensé pour vous permettre de plonger au coeur de Bali.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Bali

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Bali en quelques jours

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 10/09/2026

176 pages

Lonely Planet

10,99 €

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