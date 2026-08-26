Au XIVe siècle commence la guerre de Cent Ans, l'un des plus célèbres conflits du Moyen Age, qui opposa les Français et les Anglais. "Mes p tits docs" , la collection de documentaires au papier indéchirable qui se racontent comme des histoires et accompagnent les enfants de 4 à 7 ans dans leur découverte du monde. Pour découvrir une période clé de l'histoire Au début du XIVe siècle, la France est dévastée par la peste noire et par l'invasion anglaise. Armés d'arcs légers, les Anglais remportent victoire après victoire et occupent un quart du royaume. Le roi Charles V, aidé du chevalier Du Guesclin, mène alors une guerre d'usure efficace et arrive peu à peu à repousser l'ennemi. Mais ce n'est qu'avec l'intervention de Jeanne d'Arc que son petit-fils, le roi Charles VII, met un terme à une guerre qui aura duré un peu plus de cent ans. Pour raconter la France comme une histoire Le texte narratif et les illustrations de Cléo Germain sont tout à fait adaptés à la démarche de la collection : du documentaire raconté, rendu vivant et accessible pour les plus petits.