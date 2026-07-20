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Expérience Existences

Grégory Legrand

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"Qui suis-je et quel est ce lieu ? " Telles sont les questions qui assaillent l'esprit d'Alioth lorsqu'il se réveille dans une mystérieuse bâtisse sans fenêtre ni porte de sortie, plongée dans l'obscurité. Dans Expérience Existences, roman polyphonique à douze voix, les personnages tentent de s'organiser pour survivre et faire société ensemble, tandis qu'une menace rôde dans les ténèbres qui les entourent, en attendant le retour de l'insaisissable Propriétaire. Alors que les mystères s'accumulent, une question finit par toutes les éclipser : Qui diable est Dagobert Doin ?

Par Grégory Legrand
Chez ECHO Editions

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Auteur

Grégory Legrand

Editeur

ECHO Editions

Genre

Thrillers

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Expérience Existences

Grégory Legrand

Paru le 20/07/2026

394 pages

ECHO Editions

22,95 €

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Scannez le code barre 9782381025209
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