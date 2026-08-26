Exquisite things

Une grande fresque queer Abdi Nazemian nous offre une fresque romanesque à travers trois siècles, pour explorer l'amour interdit, la quête de liberté et le poids des choix irréversibles. L'histoire commence à Londres en 1895, dans l'Angleterre victorienne. Shahriar découvre le théâtre d'Oscar Wilde et la promesse d'une vie libre. Mais son père, autoritaire et obsédé par la respectabilité, veut le ramener en Perse. Une confrontation et un coup du sort changent tout : Shahriar devient immortel. En 1920, à Boston, Oliver vit entre deux mondes : celui des attentes familiales et celui de ses désirs secrets. Sa rencontre avec Shams (nouveau nom de Shahriar) bouleverse son existence. Ensemble, ils goûtent à la liberté des bars clandestins et des bals masqués... Oliver fait un voeu : vivre dans un temps où l'amour homosexuel ne serait plus un crime. Shams l'exauce... en le rendant immortel. Le roman nous entraîne ensuite dans les années 1980, à Londres, au coeur des émeutes de Brixton et des nuits flamboyantes du Blitz Club. Bram (nouvelle identité de Shahriar) trouve refuge chez Lily Summers, couturière jamaïcaine et militante queer. Ensemble, ils fondent une famille d'esprits libres, mais le sida et la haine viennent heurter la liberté fragile de leur communauté. Enfin, en 2025, Bram revient à Londres pour les funérailles de Lily. Il retrouve Oliver, et tous deux portent désormais leur éternité comme un fardeau : avoir survécu à tous ceux qu'ils aimaient... Un mélange de luttes sociales et de fantastique L'éternité, bénédiction et malédiction, transporte les personnages à travers les siècles et les confronte, à chaque époque, à différentes formes d'oppression et de résistance. La clandestinité dans l'Amérique puritaine du début du XXe siècle, la lutte LGBT dans les années 80. A chaque époque sa façon de vivre ou d'étouffer son homosexualité. L'ivresse des premiers amours et la soif de liberté. La résilience La possibilité de faire communauté. Les grandes villes, fascinantes de promesses et de nouveautés, qui brassent des jeunes arrivés des quatre coins du monde. L'effervescence artistique qui jaillit des mondes underground... Et l'amour plus fort que tout !