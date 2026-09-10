Insectes et petites bêtes

Un documentaire principalement photographique pour découvrir le monde surprenant des insectes et des petites bêtes grâce à de superbes images. Un voyage au coeur d'un monde où se côtoient les colorés et brillants, les géants ou étranges, les travailleurs infatigables, les malins et discrets ainsi que les rapides et aquatiques. Illustré avec soin, ce livre permet aux enfants de découvrir la richesse et la diversité de ces petites créatures fascinantes, entre curiosité et émerveillement.