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Insectes et petites bêtes

Ouvrage Collectif, Grenouille

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Un documentaire principalement photographique pour découvrir le monde surprenant des insectes et des petites bêtes grâce à de superbes images. Un voyage au coeur d'un monde où se côtoient les colorés et brillants, les géants ou étranges, les travailleurs infatigables, les malins et discrets ainsi que les rapides et aquatiques. Illustré avec soin, ce livre permet aux enfants de découvrir la richesse et la diversité de ces petites créatures fascinantes, entre curiosité et émerveillement.

Par Ouvrage Collectif, Grenouille
Chez Grenouille éditions

|

Auteur

Ouvrage Collectif, Grenouille

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Insectes et oiseaux

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Insectes et petites bêtes

Ouvrage Collectif, Grenouille

Paru le 10/09/2026

48 pages

Grenouille éditions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782384863778
9782384863778
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