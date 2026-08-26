Maths 1re générale tronc commun

Pour réussir la nouvelle épreuve anticipée de Maths (tronc commun) du bac 2027 ! - des quiz pour s'entraîner - des sujets corrigés - des conseils de méthode - des fiches mémo couvrant tout le programme 40 sujets corrigés conformes à la nouvelle épreuve anticipée de Maths : les sujets tombés en 2026 et des sujets complémentaires pour couvrir tout le programme de tronc commun en Maths 1re générale. Le succès assuré en 3 étapes ! 1. Comprendre l'épreuve, s'approprier les méthodes Des conseils de méthode et des sujets traités pas à pas pour comprendre comment réussir les différents types d'exercice. 2. S'entraîner sur chaque notion du programme Des fiches mémo pour réviser l'essentiel et 35 sujets guidés, qui couvrent l'ensemble du programme de tronc commun en Maths 1re. 3. Préparer l'écrit dans la dernière ligne droite L'épreuve écrite approche : c'est le moment de réviser à l'aide des sujets complets de la session 2026, pour se mettre dans les conditions de l'examen. En plus, avec l'achat de l'ouvrage, un abonnement gratuit au site de révision http : //www. annabac. com (Lien -> http : //www. annabac. com/) : fiches et vidéos de cours, quiz, sujets corrigés...