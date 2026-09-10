La petite forêt

Une compilation coup de coeur : quatre titres de la collection Cycles Naturels pour découvrir les animaux et les plantes de la forêt. A travers les yeux d'un petit gland, d'une jeune chouette, d'un ourson et d'un champignon, l'enfant découvre la vie de la forêt : l'extraordinaire germination du gland pour devenir un chêne, la vie nocturne de la chouette, l'hivernation de l'ours, l'incroyable réseau souterrain du mycélium... La collection Cycles naturels aide les enfants à comprendre la nature : naissance, croissance, reproduction, saison, cycles de vie... A travers des histoires à la première personne, des textes accessibles et des illustrations expressives, elle rend les sujets concrets et faciles à appréhender. Chaque histoire se prolonge par une page documentaire pour approfondir les notions. Une collection idéale pour éveiller la curiosité scientifique, enrichir le vocabulaire et partager des moments de lecture en famille autour des merveilles du vivant. Dès 3 ans, en lecture du soir ou en découverte accompagnée.