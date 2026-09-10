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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

L'Histoire confisquée

Nicolas Levine

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La fabrique de la culpabilité Dans l'impitoyable guerre qu'il mène contre sa propre civilisation, le progressisme utilise notamment l'histoire. En la matière, tout ce qui le précède relèverait du "? roman national ? ", une fiction forgée par l'Occident pour dissimuler à ses propres yeux, comme à ceux du monde, ses crimes, son intolérance et son racisme. Notre histoire est ainsi déconstruite afin d'en révéler la nocivité fondamentale. Dans quel but ? Culpabiliser les peuples européens, délégitimer leur héritage et favoriser, en Occident, l'avènement d'une société multiculturelle affranchie de son identité historique. Pour des raisons à la fois sociologiques et politiques, une large partie des historiens français participe à cette entreprise de déconstruction. Sous couvert de scientificité, elle ne ferait pourtant bien souvent que substituer aux anciens récits nationaux de nouvelles légendes noires, tout aussi orientées. A travers plusieurs thèmes bien connus du grand public, L'Histoire confisquéeentend mettre au jour les ressorts et les finalités de cette manipulation systémique et redonner aux Français fiers de l'être d'objectives raisons d'aimer encore plus leur formidable histoire.

Par Nicolas Levine
Chez Editions Magnus

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Auteur

Nicolas Levine

Editeur

Editions Magnus

Genre

Sociologie

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L'Histoire confisquée

Nicolas Levine

Paru le 22/10/2026

Editions Magnus

21,00 €

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