SES spécialité Tle générale

Pour réussir l'épreuve de SES du bac 2027 ! - des sujets corrigés - des conseils de méthode - des fiches mémo couvrant tout le programme - un accompagnement efficace vers le Grand Oral - des vidéos Le succès assuré en 4 étapes ! 1. Comprendre l'épreuve, s'approprier les méthodes Des conseils de méthode et des sujets traités pas à pas pour comprendre comment traiter les quatre types d'exercices proposés au bac en SES. 2. S'entraîner sur chaque notion du programme Des fiches mémo pour réviser l'essentiel et 40 sujets guidés, qui couvrent tout le programme de SES faisant l'objet d'une évaluation lors de l'épreuve du bac. 3. Préparer l'écrit dans la dernière ligne droite L'épreuve écrite approche : c'est le moment de réviser à l'aide des vidéos et des sujets complets de la session 2026, pour se mettre dans les conditions de l'examen. 4. Réussir le Grand Oral Des fiches de méthode et des simulations d'oral sur des questions issues du programme de SES. En plus, avec l'achat de l'ouvrage, un abonnement gratuit au site de révision http : //www. annabac. com (Lien -> http : //www. annabac. com/) : fiches et vidéos de cours, quiz, sujets corrigés...